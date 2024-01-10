Оккупанты обстреляли авиабомбами Купянский район: попали в школу, погибла женщина. Фото

Войска страны-агрессора РФ около 14:30 в среду, 10 января, сбросили сбросили две управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района Харьковщины. Вследствие удара погибла 48-летняя женщина.

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Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за удара в селе повреждены десять частных домов и магазин. Кроме того, вспыхнул пожар в школе.

Экстренные службы прибыли на место для ликвидации последствий, сообщил руководитель области.

В МВД в свою очередь рассказали, что первая бомба частично разрушила здание школы, а вторая попала в землю на территории частного сектора.

Вследствие этого взрыва погибла 48-летняя женщина.

В Харьковской областной прокуратуре позже заявили, что враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по Ольховатке. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Синегубов рассказал, что враг возобновил наступление на Купянском направлении и пытается захватить Синьковку. А в The Telegraph предположили, что Россия может готовить новое наступление на Харьковщине, признаком чего может быть усиление воздушных атак на область.

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