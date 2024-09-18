Россияне массированно атаковали Запорожскую область: два человека погибли, еще пятеро ранены

Российские военные преступники в ночь на среду, 18 сентября, массированно атаковали Запорожскую область. Из-за бомбардировки оккупантами Камышевахской громады – двое погибших и пятеро раненых.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он также добавил, что захватчики попали в жилые дома и один инфраструктурный объект.

"Комышевская громада: там разрушено несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, еще пять гражданских ранены. Сейчас происходит поиск людей под завалами", – рассказал Федоров.

Взрывы после попаданий Камышеваха почувствовала сразу после обьявления в области воздушной тревоги. Уже в 21.25 Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. А через две минуты после предупреждения он сообщил о первых взрывах. С 21:27 до 22:20 он зафиксировал серию взрывов в области.

Отбой тревоги в области раздался только в 23:00.

Всего, по подсчетам Запорожской ОВА, за сутки оккупанты нанесли 178 ударов по 12 населенным пунктам области. В частности, они совершили 3 авиационных удара по Каменскому и Пятихаткам, атаковали область 81 БпЛА разной модификации, провели 17 обстрелов из РСЗО и 76 артобстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, также во вторник, 17 сентября, российские оккупационные войска ударили КАБами по Киевскому району Харькова и поселку Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали семь человек, из которых четверо – спасатели.

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