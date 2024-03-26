Россияне из 'Градов' и 'Ураганов' обстреляли Харьковщину: ранены двое гражданских. Фото

Во вторник, 26 марта, российские оккупационные войска нанесли удары по Харьковской области из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Под вражеским огнем оказались город Купянск и села Александровка и Ивашки.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, около 15:30 российские военные обстреляли Купянск, предварительно из РСЗО "Ураган". Вследствие атаки ранения получил 55-летний мужчина.

Также в городе были повреждены частные домовладения.

Кроме Купянска под огнем оккупантов оказались приграничные населенные пункты. Враг бил по селу Александровка Золочевской громады Богодуховского района, предварительно – из РСЗО "Град". Частично разрушены и повреждены более 10 жилых домов, здание амбулатории центра первичной медицинской помощи, административные здания.

Легкие телесные повреждения из-за обстрела получила женщина 56 лет, медики оказали ей помощь на месте.

Также россияне обстреляли из артиллерии село Ивашки Золочевской громады. Там было повреждено здание детского сада.

"При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 26 марта, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО, однако есть и прилет.

Днем 26 марта россияне ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе.

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