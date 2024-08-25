Россияне дважды ударили по жилому сектору Херсона: два человека погибли, есть разрушения

В Херсоне за сутки от российских обстрелов и воздушных ударов погибли два мирных человека, еще шестеро были госпитализированы. Все инциденты произошли в Центральном и Днепровском районах города, а также в Садово.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что первая жертва – женщина, тело которой нашли спасатели среди завалов уничтоженного в Днепровском районе жилого дома.

Соответствующие службы устанавливают личность погибшей, отметил глава ХОВА.

Также в Херсоне российские оккупанты сбросили в Днепровском районе на автомобиль взрывчатку из БпЛА. В последнее время такие случаи значительно участились. В результате последнего сброса погиб мужчина.

Как уточнил глава военной администрации Херсона Роман Мрочко, сброс на авто произошел около 16.00.

По раненым: двое мужчин 23 и 53 лет были травмированы утром, когда враг из беспилотника атаковал АЗС в Центральном районе города. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще трое ранены также из Днепровского района. Это мужчины 21 и 44 лет и 67-летняя женщина. Им также оказывается необходимая медицинская помощь.

А из Садового в херсонскую больницу привезли 51-летнего мужчину, получившего травмы в результате российского обстрела его дома.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне в Херсоне сбросили с дрона взрывчатку на служебный полицейский автомобиль. В результате прямого попадания погиб 39-летний работник Управления полиции охраны. Причем террористы коварно атаковали этот автомобиль повторно, во время эвакуации тела погибшего правоохранителя.