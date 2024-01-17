Россияне дважды обстреляли Чугуев на Харьковщине: повреждено учебное заведение, погибла женщина

Вечером в среду, 17 января, российские оккупационные войска нанесли два удара по городу Чугуев Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибла гражданская, еще один человек пострадал.

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Погибшая женщина была оператором котельной. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему", – написал он.

По словам Синегубова, предварительно, в Чугуеве есть повреждение учебного заведения. "Профильные службы продолжают осмотр мест попаданий", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря российские войска ударили ракетами С-300 по городу Чугуев Харьковской области. Вследствие обстрела были повреждены складские помещения гражданского предприятия.

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