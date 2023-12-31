Российские войска ударили ракетами С-300 по городу Чугуев Харьковской области около 16 часов воскресенья, 31 декабря. Вследствие обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия, к счастью, обошлись без пострадавших.

Видео дня

Ударов было примерно четыре, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 16:08.

"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300", – написал он в своем Telegram-канале.

В Харьковской областной прокуратуре по состоянию на 18:51 рассказали, что по предварительным данным, враг бил по Чугуеву с территории Белгородской области РФ.

"По данным следствия, 31 декабря около 16:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Вследствие обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером РФ устроила массированный обстрел Харькова, под удар попали гостиница и жилые дома в центре города, более двух десятков человек пострадали.

В минобороны РФ цинично заявили, что ударом по заведению инфраструктуры якобы были ликвидированы участники "теракта" вБелгороде.

При этом в ГУР Минобороны Украины назвали бредом заявления ведомства Шойгу. Все 28 пострадавших – мирные жители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!