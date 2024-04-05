Россияне атаковали жилой район Запорожья: погибли двое гражданских, есть раненые. Фото

Российские оккупационные войска в пятницу, 5 апреля, в очередной раз обстреляли прифронтовое Запорожье. Удары пришлись на жилой район, в результате чего погибли и пострадали гражданские граждане.

По предварительным данным, для обстрела города путинская армия использовала баллистическое вооружение. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В частности, в результате обстрела погибли два человека. Еще 6 человек пострадали. Среди них 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, а также юноши 20-ти и 22-х лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии. Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Прошу всех жителей Запорожья и района во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах! Берегите себя", – добавил Федоров.

Кроме того, повреждения получили 3 многоэтажки, 1 дом частного сектора, общежитие и заведение торговли.

"Снова опасная ситуация в Запорожье. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 6 человек. Также на данный момент известно, что повреждения получили 3 многоэтажки, 1 дом частного сектора, общежитие и заведение торговли", – отметил Куртев.

Куртей призвал горожан быть осторожными и реагировать на сигналы тревоги.

Также он добавил, что в случае повреждения вашего дома, следует сообщать на номера: 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Напомним, оккупационные войска России накрыли огнем из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь в четверг, 28 марта, войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. В результате вражеской атаки в городе пострадали. Он отметил, что захватчики избивали "Шахедами" по частным домам местных гражданских жителей.

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