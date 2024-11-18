Россияне атаковали Запорожье 'Шахедами': в городе частично пропал свет, есть раненые. Видео

Вечером в понедельник, 18 ноября, россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Враг применил более 10 БПЛА, в городе прозвучала серия взрывов, есть пострадавшие.

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Повреждена гражданская инфраструктура, более 10 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Котельные, больницы. Спасибо спасателям, спасибо полицейским за то, что уже приступили к ликвидации последствий. Наша цель – как можно скорее возобновить питание котельных и возобновить теплоснабжение, а также электроснабжение в больницах", – сказал он.

Также Федоров выразил благодарность коммунальщикам, которые тоже приступили к ликвидации последствий атаки РФ.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Находитесь в безопасных местах... По состоянию на сейчас вражеская атака продолжается – не пренебрегайте правилами безопасности", – писал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область КАБами. Раздалась серия взрывов, в одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка.

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