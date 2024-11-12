Россияне атаковали Запорожье: разрушены несколько этажей жилой многоэтажки

Вечером во вторник, 12 ноября, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область КАБами. Раздалась серия взрывов, в одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка.

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Взрывной волной было разрушено несколько этажей одного подъезда. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Экстренные службы направляются на место", – написал он.

Федоров несколько раз сообщал о взрывах в населенных пунктах области.

Впоследствии в ОВА сообщили, что после 20:00 враг нанес шесть ударов по территории Запорожского и Васильевского районов. Предварительно, пострадавших нет.

"Россияне атаковали населенные пункты Запорожской области. Общие масштабы повреждений от ударов – выясняем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористические войска под утро 12 ноября нанесли удары авиационными бомбами по населенным пунктам в Запорожской области. В двух районах повреждена жилая застройка, люди оказались заблокированы в домах.

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