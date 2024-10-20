Россияне атаковали Сумщину: более 50 тыс. человек остались без света

Утром 20 октября российские террористы атаковали объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Вследствие обстрела более 50 тыс. человек на территории региона остались без света.

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Для нанесения удара по критической инфраструктуре враг задействовал авиацию. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

После вражеского удара много населенных пунктов остались без электроэнергии. На месте происшествия работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеского удара.

В "Сумыоблэнерго" проинформировали, что в результате атаки временно обесточены более 37 тысяч потребителей в Ромненском районе. Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России на приграничных территориях в Сумской области. В целом по информации энергетиков без света остались около 130 населенных пунктов.

Областная администрация также уточнила, что ночью и утром россияне провели 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего было зафиксировано 18 взрывов. Россияне атаковали Хотинскую, Юнаковскую, Белопольскую, Роменскую, Краспопольскую и Шалыгинскую громады.

Напомним, в ночь на 20 октября российская террористическая армия попыталась в очередной раз атаковать Киев дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны приблизительно десяток российских ударных БПЛА были обезврежены.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В субботу вечером, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вечером 19 октября нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Там повреждено много жилых домов и другие здания, пострадали 17 человек, в том числе спасатель.