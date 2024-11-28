Оккупационные войска России во время массированной атаки утром 28 ноября нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно, поражен крупнейший район города – Киевский, где было попадание в гражданское предприятие.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Взрывы в городе раздались после 06:00, детали уточняются.

"По предварительной информации, удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – написал мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе прогремели три взрыва.

"Все три удара – в Киевском районе Харькова. На эту минуту без пострадавших", – добавил он в 06:35.

:Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 ноября Россия уже атаковала ракетой Киевский район Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, были повреждены десятки домов и 23 человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!