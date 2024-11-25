Россияне ударили по центру Харькова: вспыхнул пожар, пострадало много гражданских

Оккупационные войска России утром 25 ноября нанесли удар по Киевскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, 16 человек получили ранения.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, взрыв в облцентре прогремел около 08:30 в районе плотной жилой застройки.

Сначала было известно о шести раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло до десяти, дальше – до 13.

Из них девять были госпитализированы. Остальным пострадавшим медики оказывали помощь на месте.

"Прилет во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. Работают все соответствующие службы и волонтеры", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что на одной из центральных улиц Харькова в результате удара возник пожар. Повреждения получили гражданская инфраструктура и автомобили.

По уточненной на 09:30 информации от ОВА, количество пострадавших возросло до 15. Там указали, что попадание пришлось в землю. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела.

В городе горели три автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов.

По предварительным данным, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400. По состоянию на 10:00 в городе уже 16 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 13 ноября РФ атаковала Харьков дронами. Один из БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе города, повредив десятки авто и ранив людей.

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