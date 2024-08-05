Россияне обстреляли Киевщину баллистическими ракетами: что известно

Вечером в понедельник, 5 августа, в Киевской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал регион баллистикой.

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Как сообщают корреспонденты OBOZ.UA, сильные взрывы прогремели в пригороде Киева. Слышно было их и в самой столице.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал мэр Виталий Кличко. В Киевской областной военной администрации также сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Об угрозе удара перед этим предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Скоростная цель в направлении Киевщины", "Киев срочно в укрытие", – писали там. Также скоростные цели фиксировали на Полтавщине.

По данным мониторинговых каналов, были применены ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23. Предварительно, враг запустил около пяти ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие российского обстрела в ночь на 4 августа повреждения получила железнодорожная инфраструктура в Полтавской области. Из-за этого были изменены маршруты ряда поездов на Харьковском направлении: они курсируют с существенными задержками.

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