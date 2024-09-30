Россияне атаковали FPV-дроном село на Харьковщине: среди раненых двое волонтеров. Фото

Российские преступники вечером 30 сентября FPV-дроном атаковали село Ивашки Богодуховского района на Харьковщине. Пострадали четыре человека, среди которых двое волонтеров.

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Взрыв прогремел около 18:05 понедельника. Удар повредил автомобиль, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Волонтеры – мужчины 24 и 62 лет – получили ранения. У 55-летней женщины и 17-летнего парня – острая реакция на стресс.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – заверили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепропетровской области ремонтная бригада ДТЭК попала под вражеский обстрел во время проведения работ на воздушной линии.

– Утром 30 сентября ВС РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате прилета по остановке погиб 82-летний мужчина, другой БПЛА попал в автомобиль, из-за чего ранения получил 58-летний водитель.

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