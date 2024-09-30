Оккупанты атаковали дронами Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый. Фото

Армия России ванной в понедельник, 30 сентября атаковала FPV-дронами Купянск. В результате прилета по остановке погиб 82-летний мужчина, другой БПЛА попал в автомобиль, из-за чего ранения получил 58-летний водитель.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, около 08:30 утра российский FPV-дрон попал в транспортное средство.

Ранение получил 58-летний мужчина - водитель авто. Его госпитализировали.

Впоследствии, в 10:35 утра, кафиры повторно атаковали Купянск FPV-дроном.

В этот раз прилет был по остановке общественного транспорта. На месте погиб 82-летний мужчина.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений оккупантов, говорится в сообщении прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре не было ни одной ночи, когда бы РФ не атаковала Украину "Шахедами". При этом враг запустил рекордное количество таких ударных БПЛА – 1331.