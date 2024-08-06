Россияне атаковали дронами Берислав в Херсонской области: погиб гражданский

Во вторник, 6 августа в Бериславе Херсонской области, российские террористы посреди дня убили гражданского жителя города. Военные РФ с дрона сбросили на мужчину взрывчатку.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что смертельные ранения получил 45-летний бериславец.

"Сегодня после обеда оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на 45-летнего мужчину. К сожалению, он погиб от полученных травм на месте", – написал Прокудин в соцсетях.

Глава Херсонской ОВА выразил соболезнования родным и близким убитого.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 6 августа, сбросили с дрона взрывчатку на Херсон. В результате атаки пострадали шесть человек, одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, другие – в среднем. В момент сброса взрывчатки все они находились на улице.

Как сообщал OBOZ.UA:

Террористические войска России утром 6 августа нанесли по Харькову ракетный удар - предварительно "Искандером". Под обстрелы попала плотная жилая застройка в центре города, в том числе поликлиника.

Ночью во вторник оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеских обстрелов получил повреждения, а затем загорелся жилой дом.

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