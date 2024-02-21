Россияне атаковали Доброполье 'Шахедами': попали в общежития, где жили переселенцы с оккупированного Донбасса. Фото и видео

В ночь на среду, 21 февраля, российские захватчики ударили двумя "Шахедами" по городу Доброполье Донецкой области. Вражеские дроны около 00:33 попали в два гражданских общежития, в которых проживали преимущественно переселенцы из оккупированных РФ и прифронтовых населенных пунктов.

В частности, в этих зданиях были размещены 90 граждан из Лисичанска, Бахмута, Лимана, Донецка, Великой Новоселки, Очеретино, а также социально незащищенные слои населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Вследствие попадания БПЛА пострадали две женщины 37 и 63 лет. Младшей потерпевшей была оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, старшую женщину госпитализировали.

Также ранения получили четверо сотрудников ГСЧС, проживавших в одном из общежитий. "В настоящее время жители общежитий переселены в другие места компактного проживания, им предоставлена вся необходимая помощь", – отметили в ОВА.

Взрывной волной в Доброполье было повреждено восемь многоквартирных домов, пять автомобилей и АЗС.

В Добропольской городской военной администрации показали последствия вражеской атаки. "Это еще раз подтверждает, что Россия бьет по гражданским объектам, пытаясь запугать нас", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. Около 20:00 там раздалось два взрыва, есть раненые и разрушения.

– В ГСЧС рассказали, что в ночь на 21 февраля российские войска нанесли удары по подконтрольной правительству Украины части Донецкой области. Вражеский беспилотник попал в здание, где проживали спасатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!