'Россия воюет с больницами и гражданскими объектами': Зеленский отреагировал на утренние авиаудары по Сумам

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт в Сумах, в ходе которого был нанесен удар по больнице. Для совершения военного преступления россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что российские оккупанты целенаправленно воюют с больницами и другими гражданскими объектами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

По словам президента, уже известно как минимум о восьми погибших. Еще 11 человек были ранения, а из больницы эвакуировано в целом 113 пациентов. Зеленский отметил, что на месте теракта продолжается спасательная операция.

"Всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда Россия бьет. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу – только это единственный верный путь. Благодарю всех, кто помогает нам на этом пути", – заявил президент.

Напомним, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание в заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны сбили 71 вражескую цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты. ПВО ночью работала в 13 областях нашего государства.