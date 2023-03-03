РФ финансировала пыточные в Херсоне из госбюджета, ими управлял коллаборант Сальдо – британский юрист

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне нашли около 20 тюрем, где военные преступники РФ пытали украинцев. Все пыточные финансировались из государственного бюджета страны-агрессора. А в управлении тюрьмами участвовал и глава оккупационной администрации города, коллаборант Владимир Сальдо.

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Об этом жутком разоблачении изданию "Важные истории" рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш. Он является главой группы юристов Mobile Justice Team, которая помогает Украине расследовать зверства оккупантов в Херсоне.

"Мы точно не знаем, какая у него была роль, но он участвовал в управлении этой системой", – сказал Джордаш о Сальдо.

По его словам, пыточные управлялись разными структурами – как представителями ВС РФ, так и ФСБ. Кроме того, свою участь в издевательства над украинцами вносили гражданские. Часть из них – коллаборанты из Херсона и области, часть – "гости" с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на сегодняшний день, украинская прокуратура и юристы Mobile Justice Team изучили показания около тысячи человек, которые пережили пытки захватчиков. Однако, сколько всего мирных жителей прошло через зверства оккупантов, пока неизвестно.

Юрист говорит, что неизученного материала еще очень много. В частности, в число 1000 человек входят только люди, которые находились в 2–3 тюрьмах из 20.

Кроме того, важно учесть, что некоторые из тех, кому пришлось попасть в этот ад, не выжили, некоторые сбежали, некоторые не говорят об этом из личных соображений.

Также Джордаш рассказал, что за время российской оккупации в Херсоне пропало без вести порядка 400 человек, в том числе и те, кто погиб в тюрьмах.

"У нас есть свидетельства о том, что тела людей выносили из тюрем в черных пакетах, оценить общее количество погибших пока сложно", – сказал он.

Как утверждает юрист, в тюрьмы попадали те, кто имел отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу. Это были активисты, журналисты, госслужащие, учителя. Помимо них, людей задерживали и на улице. Аргументов для этого много не требовалось. Достаточно было "проукраинской" направленности в телефоне или другого подобного проявления.

Российские оккупанты жестоко издевались над украинцами. Их избивали, били электрическим током, опускали голову в воду, не давая дышать, заставляли учить и декламировать пророссийские лозунги, стихи и песни.

"Больше всего меня поразило то, насколько все было организовано, спланировано и просчитано. За 20 лет своей работы я впервые столкнулся с подобным", – сказал Джордаш.

Юрист считает, что российские власти ставили перед собой задачу подчинить украинский народ государству-террористу и уничтожить украинскую идентичность.

Отметим, оккупационная армия зашла в Херсон 1 марта 2022 года. ВСУ отвоевали город 11 ноября того же года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у Сальдо. Сам гауляйтер сбежал перед наступлением ВСУ, но оставил после себя множество доказательств своего предательства и преданной службы Кремлю.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила еще четырех коллаборантов в освобожденном Херсоне. Все четверо выполняли задания захватчиков в российских тюрьмах, где незаконно удерживали и пытали украинцев.

Также OBOZREVATEL писал, что жительница Херсона Инна Пономаренко во время оккупации города пережила жестокие пытки. Российские военные преступники надевали ей мешок на голову, подвешивали вверх ногами, били дубинками и применяли ток.