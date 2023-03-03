Российский летчик, бомбивший телебашню в Харькове, получил 12 лет заключения: его сбили и задержали. Видео

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины еще одного военного ВС РФ, участвовавшего в обстрелах мирных городов. Речь идет об оккупанте, который в марте прошлого года сбросит восемь бомб на телебашню в Харькове.

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Тогда его самолет сбили, а самого летчика взяли в плен. Сейчас же россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за военные преступления против нашей страны, информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ВС РФ.

6 марта 2022 года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

В частности, для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления его взяли в плен, а затем задержанный предстал перед следствием.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал этого оккупанта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет заключения. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Отметим, что российский Су-25, пилота которого уже осудили в Украине, силы ПВО сбили вечером 6 марта 2022-го в районе Харьковского авиационного завода. Вражескую "птичку" подбило подразделение Нацгвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса. Этот момент попал на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить двух оккупантов, которые приказывали подчиненным пытать и убивать мирных украинцев в Киевской области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

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