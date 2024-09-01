Российские военные ударили по центру Курахового 'Ураганами': четверо погибших, много раненых. Фото

В воскресенье, 1 сентября, российские оккупанты ударили по Кураховому в Донецкой области, применив ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган". В результате атаки погибли 4 человека, еще 8 человек ранены.

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О последствиях вражеского теракта сообщили в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Facebook Донецкая областная прокуратура. Уточняется, что трое гражданских получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице во время оказания неотложной медицинской помощи.

"Также пятеро женщин и трое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. У них диагностированы осколочные ранения", – отметили в прокуратуре Донетчины.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

"Оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – в очередной раз подчеркнул Филашкин.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа российские террористы обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще шесть были ранены.

– 30 августа оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине. В результате атаки есть погибшие и раненые, под завалами могут находиться люди.