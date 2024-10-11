Оккупанты ударили по Казачьей Лопани: пострадал мужчина

Армия страны-агрессора РФ днем в пятницу, 11 октября, нанесла удар FPV-дроном по поселку Казачья Лопань в Дергачевской городской громаде Харьковщины. Вследствие атаки пострадал 86-летний мужчина.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в официальном Telegram-канале. По его словам, Казачья Лопань была атакована около 12:06 дня.

"Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Казачьей Лопани", – говорится в сообщении.

Из-за удара FPV-дроном ранения получил 86-летний мужчина.

Пострадавший госпитализирован в больницу. Угрозы его жизни нет, сообщил Задоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью армия РФ запустила по Украине две ракеты и 66 "Шахедов ". Силы ПВО сбили 29 из 66 БПЛА, остальные тоже не достигли целей. Еще 31 дрон локационно потерян в разных регионах Украины в результате активного противодействия РЭБ.

В Одесской области в результате атаки "Искандером" известно о четырех погибших, среди которых девушка 16 лет, еще десять человек пострадали. Разрушено здание грибного хозяйства.

По словам очевидцев, на месте прилета в Одесском районе не было никаких военных целей, на предприятии выращивали шампиньоны.