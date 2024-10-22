Российские спецслужбы вербуют даже детей, самому младшему – 10 лет. Интервью с прокурором Харьковщины Александром Фильчаковым

Деятельность коллаборантов и предателей Украины – одна из самых болезненных тем. Трудно понять (и невозможно принять), как вообще можно пойти на такое – в то время когда Россия не прекращает террор, убивает украинцев и уничтожает наши города.

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О том, чем руководствуются те, кто встал на сторону страны-агрессора, кто поджигает авто наших защитников, проводит диверсии, сколько дел по предателям и коллаборантам передано в суд – во второй части интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

– Какие мотивы для перехода на сторону врага? Мне очень сложно представить, как можно на это пойти.

– Должен констатировать, что коллаборанты, предатели и другие сторонники "русского мира" руководствуются разными мотивами. Во-первых, это личная выгода: прежде всего речь идет о деньгах. Во-вторых, это идеологические убеждения: российская пропаганда работает так, что некоторые граждане верят, что это действительно правда.

Некоторые лица могут также ощущать исторические или культурные связи со страной-агрессором, что усиливает их желание сотрудничать. Психологические травмы и эмоциональный стресс, вызванные войной, также способны приводить к решениям, которые в других обстоятельствах человек не принял бы.

– Сколько на сегодняшний день в Харьковской области объявлено подозрений в таких преступлениях, передано дел в суд?

– С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск сообщено о подозрении в госизмене 243 лицам, в коллаборационной деятельности – 1031 человеку, за пособничество государству-агрессору – 64, а за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещении или размещение ВСУ и т.д. – 65. По результатам досудебного расследования уголовных производств в суд направлены обвинительные акты в отношении 1003 человек.

За государственную измену уже осуждены 25 человек. Также обвинительные приговоры вынесены 511 коллаборантам. 5 человек признаны виновными в пособничестве государству-агрессору, а 32 – за распространение информации о перемещении ВСУ и другое.

– Расскажите, были ли дела, которые вам больше всего запомнились? И почему.

– Закон не позволяет много озвучивать, в том числе и имена подозреваемых или обвиняемых, – пока суд не вынесет обвинительный приговор. Поэтому могу рассказать о некоторых делах, учитывая эти ограничения.

Например, по факту государственной измены, коллаборационной деятельности и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины было сообщено о подозрении Волчанскому городскому голове.

В период временной оккупации территории Харьковской области он добровольно занимал должность "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области", где организовывал и обеспечивал деятельность незаконно созданных оккупационной властью органов. Досудебное расследование в производстве проводилось в порядке in absentia (это специальная процедура при отсутствии подозреваемого или обвиняемого в Украине). Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд для рассмотрения по существу.

По результатам досудебного расследования, которое также проводилось в форме in absentia, направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении государственной измены и Купянским городским головой, который перешел на сторону государства-агрессора и оказывал его представителям помощь в проведении подрывной деятельности. Идет судебное рассмотрение обвинительного акта.

Отмечу, что обоим предателям грозит пожизненное заключение.

Еще один кейс – направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 41-летнего мужчины по факту совершения государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Этот мужчина постоянно контактировал со своим давним знакомым по прозвищу "Шаман", который был руководителем бригады "Призрак". В период с ноября 2022 по конец октября 2023 года через Telegram обвиняемый передал врагу по меньшей мере 100 локаций базирования украинской армии, техники, средств противовоздушной обороны и энергообъектов.

Например, используя информацию обвиняемого 6 октября 2023 года российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по жилым домам в Киевском районе Харькова, в результате чего были ранены 12 мирных жителей, поврежден ряд жилых домов, офисных помещений и агентство телевидения. Сейчас идет судебное разбирательство. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества уже приговорена семья предателей, которые помогали врагу сорвать поставки техники и оружия на передовую.

36-летний брат и 46-летняя сестра жили в поселке Донец Изюмского района и работали на местном коммунальном предприятии. В августе 2023 года с женщиной через Telegram связался сотрудник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Он поставил ей задачу собирать и передавать информацию о местонахождении ВСУ, фортификационных сооружениях, объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Брат с сестрой начали собирать информацию и передавали российскому куратору в виде текстовых сообщений, фотографий и скриншотов Google-карт с геолокационными пометками.

Предателей задержали в марте 2024 года. На судебном заседании брат и сестра вину признали полностью, однако ничуть не раскаялись. Аргументировали это тем, что действительно ждали Россию и если бы их не уличили правоохранители, они бы продолжили работать на врага.

– Некоторое время назад заметно возросло (на мой взгляд) количество поджогов релейных шкафов УЗ и военных автомобилей. Это так? Кто совершает эти преступления?

– В течение 2024 года правоохранительными органами в Харьковской области зарегистрировано более 40 уголовных правонарушений по фактам поджогов 37 автомобилей, находившихся на балансе Вооруженных сил Украины или в пользовании военнослужащих.

Указанные уголовные правонарушения начаты как по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), так и по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Относительно лиц, совершивших указанные уголовные правонарушения, на сегодняшний день установлено, что они являются жителями города Харькова и области, безработные, молодого возраста, совершали поджоги автомобилей военнослужащих по заказу спецслужб Российской Федерации с помощью Telegram-каналов. Подавляющее большинство исполнителей имели корыстный мотив – желание легкого заработка. По требованию "заказчиков" процесс поджога авто фиксировался на видео.

Нужно понимать, что Харьковщина – прифронтовой регион. И задача врага – максимально дестабилизировать ситуацию.

Что касается фактов поджога релейных шкафов "Укрзалізниці", то, к сожалению, есть и такие случаи.

Один из фигурантов повреждал в Харькове релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат для безопасности железнодорожного движения. Перед этим он покупал на АЗС раствор для разжигания костра. Фигурант ломом взламывал металлическую дверь релейных шкафов, обливал электротехническое оборудование железной дороги указанной жидкостью и поджигал.

Мужчина делал фото и видео последствий и посылал представителю российской спецслужбы через мессенджер. Российская спецслужба привлекла его к диверсиям через объявления на сайте по поиску работы, на которое фигурант сознательно отозвался. Предварительно установлено, что за один поджог мужчина получал около 9 тыс. гривен.

Правоохранители задержали диверсанта в порядке ст. 208 УПК Украины во время поджога очередного релейного шкафа "Укрзалізниці" на территории г. Харькова. Он находится под стражей.

Указанные диверсии необходимы врагу для того, чтобы остановить поставки техники и боеприпасов для Сил обороны на харьковском направлении.

– Была информация, что российские спецслужбы активно вербуют несовершеннолетних.

– К сожалению, это так. В настоящее время осуществляется досудебное расследование в семи уголовных производствах по фактам поджогов автотранспорта, принадлежащего военнослужащим, а также релейных шкафов "Укрзалізниці", в причастности к которым проверяется 13 несовершеннолетних и малолетних лиц. Самому младшему фигуранту, которого завербовали россияне, – 10 лет!

На сегодняшний день в пяти уголовных производствах шести лицам сообщено о подозрении. По указанным делам несовершеннолетние и малолетние привлекались к диверсионной деятельности через мессенджер Telegram представителями спецслужб государства-агрессора через анонимные аккаунты с обещаниями денежного вознаграждения. Это не идейные люди. Это наиболее уязвимая, на мой взгляд, категория общества. Ибо дети больше всего подвержены влиянию.

Правоохранители проводят комплексную и системную работу среди несовершеннолетних, разъясняя им, в частности, последствия действий. Уже есть результаты: с сентября тенденция по совершению указанных преступлений и среди взрослых, и среди несовершеннолетних снизилась. Есть закон, есть четко установленная уголовная ответственность. Любое сотрудничество с Россией несет последствия.

Первую часть интервью – о военных преступлениях России в Харьковской области – можно прочесть здесь.