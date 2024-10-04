Оккупанты убивают военнопленных, разрушают города и рассчитывают на катастрофу. Интервью с прокурором Харьковской области Фильчаковым о военных преступлениях России

Граничащая с Россией Харьковская область одной из первых пострадала от вторжения оккупационных войск страны-агрессора и продолжает страдать сегодня. Счет российских военных преступлений идет на десятки тысяч.

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О резонансных расследованиях, подозрениях российским генералам и о неотвратимости наказания в первой части интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

– Ежедневно идут обстрелы не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры, школ, детсадов, больниц и жилых домов – что является одним из видов военных преступлений страны-агрессора. Какое количество уже зафиксировано?

– Да, Россия не прекращает террор. Правоохранительными органами Харьковской области уже зафиксировано более 25 тысяч уголовных правонарушений, совершенных российскими военными по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Из указанного количества преступлений более 17,5 тысяч связаны с обстрелами, ударами по гражданской инфраструктуре, 105 – убийствами, 440 – незаконным лишением свободы, более 2700 – мародерствами, а также другими категориями.

Масштаб разрушений в Харьковской области – колоссальный. Разрушены полностью или частично почти 70 тысяч объектов, из которых почти 35 тысяч – жилые дома, более 7 тысяч – это многоэтажные дома, 825 зданий общественного досуга, образования, здравоохранения и социальной защиты. Также устанавливаются обстоятельства полного или частичного разрушения промышленных предприятий и других объектов.

Расскажу об одном деле. В феврале этого года органы досудебного расследования сообщили о подозрении 5 российским военным преступникам, которые отдавали приказы на обстрелы и бомбардировки объектов Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

С начала марта по середину сентября 2022 года Институт подвергался многократным (74!) ударам со стороны оккупантов. Били авиабомбами типа ФАБ-500, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Смерч", "Град", "Ураган" и "Пион".

Главный подозреваемый в этих преступлениях – генерал-полковник Александр Журавлев. На тот момент он являлся командующим Западным военным округом ВС РФ и руководил уничтожением Института и отдавал приказы подчиненным ему воинским частям и подчиненному личному составу.

Другие подозреваемые – два генерала (командующий 6-й общевойсковой армией Владислав Ершов и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Олег Маковецкий), а также два полковника (командир 45-й артиллерийской бригады большой мощности Павел Пилюков и командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады Евгений Геращенко).

Действия российских военных преступников были в шаге от экоцида – это могла быть экологическая катастрофа с серьезными, масштабными и долгосрочными последствиями.

– Вне всяких сомнений. А тем временем в Харьковской области в результате действий оккупантов продолжают гибнуть люди...

– Да, это самое страшное. С начала полномасштабного вторжения в Харьковской области уже погибло 2712 гражданских, из них 93 – дети, получили ранения 5494, из которых 430 детей. 1007 человек учитываются как похищенные или пропавшие без вести.

Со своей стороны могу заверить, что Харьковская областная прокуратура в рамках действующего законодательства делает все возможное для привлечения виновных к юридической ответственности и восстановлению прав потерпевших.

Результатом нашей работы в настоящее время является сообщение о подозрении в совершении военных преступлений 117 лицам. Среди них и 5 генералов армии РФ, командующие войсками, 9 участников незаконного вооруженного формирования так называемых "Л/ДНР" и три гражданина Украины. В суд направлено 32 обвинительных акта в отношении 65 человек. Рассмотрены 7 обвинительных актов в отношении 12 человек и уже вынесены обвинительные приговоры.

Непосредственно в 2024 году сообщено о подозрении 52 лицам в 22 уголовных производствах, в суд направлено 15 обвинительных актов в отношении 29 человек, вынесены приговоры (и вступили в законную силу) в трех производствах в отношении трех лиц.

– Расскажите, пожалуйста, хотя бы о некоторых приговорах, вынесенных в этом году.

– Например, в апреле приговором Дзержинского районного суда г. Харькова признан виновным и приговорен (заочно) к 15 годам лишения свободы Александр Меделяев, заместитель командира 3-го танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады 1-й танковой армии Западного ВО РФ. Во время оккупации Изюма он убил местную жительницу из-за украинского языка.

Кроме этого, Киевским районным судом г. Харькова признан и приговорен к пожизненному сроку заключения (заочно) заместитель командира 25 отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ Евгений Зеленов. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, находясь на окружной дороге Харькова, он отдал подчиненным военнослужащим приказ стрелять по гражданским. В результате на месте погибла местная жительница, несколько человек получили ранения.

– Также известно об изнасилованиях, пытках, мародерстве… При этом российская пропаганда продолжает цинично утверждать, что "их там нет", что "освободители" на такое не способны.

– К приведенным выше ужасам войны хочу дополнить, что с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области установлено 20 фактов, связанных с сексуальным насилием во время вооруженного конфликта. Все женщины разного возраста: самой молодой девушке 16 лет, самой старшей – 73. В настоящее время три обвинительных акта в отношении четырех военных РФ находятся в суде на рассмотрении (в двух производствах два оккупанта повторно совершили преступление в отношении другой потерпевшей).

Несколько примеров. В марте 2024 года в Дзержинский районный суд г. Харькова для рассмотрения по существу направлен обвинительный акт в отношении военнослужащих российских оккупационных войск по факту нарушения законов и обычаев войны, а именно – за совершение сексуального насилия в отношении женщин в городе Изюм. Судебное разбирательство продолжается.

Также в июне этого года сообщено о подозрении военнослужащему 115-го полка "ДНР" за сексуальное насилие в отношении жительницы одного из сел Харьковской области во время оккупации этого населенного пункта.

Но отмечу, что таких преступлений явно больше – потерпевшие слишком сильно пострадали от зверств российской армии, поэтому не всегда готовы об этом говорить.

Что касается пыток, то при отработке освобожденных территорий было обнаружено 25 пыточных: две в Чугуевском районе Харьковской области, восемь в Изюмском, шесть – в Дергачевском и девять – в Купянском.

К примеру, в июне этого года сообщено о подозрении (заочно) командиру 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа Александру Завадскому. Он вместе с другими оккупантами на блокпосте в с. Гусаровка Изюмского района Харьковской области задержал и незаконно содержал в подвальных помещениях, расположенных на территории частных домов, пять пострадавших, которые в дальнейшем были убиты. Применительно к трем местным жителям было применено психологическое давление, угрозы убийства и увечье.

В августе 2024 года заочно уведомлено о подозрении шести военнослужащим ВС РФ. Они на производственной базе структурного подразделения Приднепровской геофизической разведывательной экспедиции ГП "Укргеофизика" в с. Довгалевка Изюмского района – в помещении, которое в холодное время года не отапливалось, без предоставления необходимой медицинской помощи, еды, воды и возможности справлять естественные нужды – содержали граждан Украины. Среди них местный предприниматель (замучен до смерти), два депутата поселкового совета Савинской ОТГ и еще двое гражданских.

По результатам досудебного расследования в Чугуевский городской суд Харьковской области для рассмотрения направлен обвинительный акт в отношении чиновника 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ Максима Живила.

Находясь на временно оккупированной российскими военными формированиями территории в Волчанске, он вместе с военнослужащими ВС РФ более 80 дней незаконно удерживал в подвальном помещении мужчину. Под кураторством работника ФСБ потерпевшего "допрашивали" и пытали: цепляли к мочкам уха провода и били током, а также пилили напильником зубы. Задержанного избивали, не давали питьевую воду, а среди еды периодически была каша, которую оккупанты приносили в техническом ведре.

Кроме того, в Орджоникидзевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении трех военнослужащих ВС РФ, которые застрелили местного фермера, расчленили и сожгли тело, чтобы скрыть преступление.

– Весь мир ужаснули факты и пыток, и убийств. Например, после деоккупации Изюма в лесу обнаружили одно из самых больших массовых захоронений – около 450 могил.

– Это действительно так. В сентябре 2022 года во время проведения послеоккупационных стабилизационных мероприятий по выявлению, фиксированию и документированию уголовных правонарушений, совершенных российскими оккупантами и их сторонниками, в освобожденном городе Изюм правоохранители получили информацию о наличии места массового захоронения людей, ставших жертвами военных преступлений (оккупация города продолжалась полгода).

Был проведен анализ тел на месте обнаружения. По состоянию на сентябрь 2024 года из числа выявленных 448 погибших идентифицировано 390. Среди них – 25 военнослужащих ВСУ.

Проведены молекулярно-генетические экспертизы образцов, установлены ДНК - профили неустановленных лиц и помещены в ЦУГПЧ (Центральный учет генетических признаков человека. – Ред.). Продолжается проведение следственных действий по их идентификации и установлению обстоятельств смерти.

Вероятно установлены – 28 человек. Отобраны биологические образцы для сравнения, продолжается проведение судебных молекулярно-генетических экспертиз.

В ходе досудебного расследования установлены обстоятельства и принято решение по фактам убийства 7 человек. Шесть обвинительных актов направлено в суд (в том числе по убийству детского писателя Владимира Вакуленко ).

На сегодняшний день осуществляется расследование по 5 фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленными убийствами, совершенными военнослужащими ВС РФ, принимаются меры к установлению непосредственных исполнителей преступлений.

Забегая вперед, хочу сказать, что принимаются меры по привлечению к ответственности более 20 человек.

– Верховная Рада Украины в августе 2024 года приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему. Как это отразится на привлечении к ответственности граждан России за преступления, совершенные на территории Украины?

– Ратификация Римского статута является важным шагом в укреплении международного правосудия. Этот шаг открывает перед Украиной новые возможности для сотрудничества с МУС и обеспечивает более эффективное привлечение к ответственности лиц, в частности граждан России, за совершенные на территории нашей страны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. А главное – это введение командной ответственности российских войск.

Теперь Украина имеет полный правовой инструментарий для передачи дел в Международный уголовный суд и содействия его расследованию. МУС имеет юрисдикцию над преступлениями, совершенными на территории государств-участников Римского статута, что позволяет привлекать к ответственности лиц независимо от их гражданства. То есть ратификация является не только символическим шагом, как некоторые считают, но и практическим инструментом для борьбы с безнаказанностью.

Ратификация Римского статута и работа МУС также являются свидетельством того, что Украина стремится к верховенству права, соблюдению международных стандартов и правосудия, несмотря на сложные обстоятельства войны.

– Некоторые считают, что расследование военных преступлений "не ко времени". Мол, международная практика – только после окончания вооруженного конфликта.

– Дело в том, что чем раньше начинаются расследование и сбор доказательств, тем больше шансов на успешное судебное преследование. Важно зафиксировать факты преступлений, свидетельства жертв и свидетелей, пока эти материалы доступны и точны.

Следует понимать, что расследование военных преступлений и привлечение к ответственности виновных является основой обеспечения справедливости жертв войны. Это дает надежду пострадавшим и их семьям, что виновные будут наказаны.

Хочу заверить, что на достигнутом мы никоим образом не остановимся. Вместе с другими правоохранительными органами расследование военных преступлений является нашим главным приоритетом. .

На сегодняшний день прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных – военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории Агрегатного завода в городе Волчанск. Эти факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, в ходе которых и получено свидетельство о совершении указанного преступления.

Конечно, расследование таких преступлений имеет свои сложности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену.

Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Вторую часть интервью – о предателях Украины – можно будет прочесть на OBOZ.UА на следующей неделе.