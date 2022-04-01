Российские оккупанты, убегая с Черниговщины, покинули технику и тела убитых. Фото и видео 18+

Село Новая Басань на Черниговщине снова под контролем Украины. Убегая из освобожденного ВСУ населенного пункта, оккупанты оставили много военной техники и даже трупы своих убитых сослуживцев.

Как передает mil.in.ua, в указанном селе Вооруженные силы Украины нанесли противнику урон в бронетехнике и живой силе. Российские военные были вынуждены отступить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Например, ВСУ обезвредили несколько российских модернизированных бронетранспортеров БТР-82А.

Среди них есть и те, которые еще послужат нашим бойцам – три машины вояки РФ бросили относительно невредимыми. Еще один бронетранспортер защитники Украины уничтожили полностью.

Видео дня

Также известно, что там воины Вооруженных сил Украины захватили трофейный российский танк Т-72Б3.

В Новой Басани остались и тела оккупантов. Это подтверждает то, что армейцы Путина уходили под натиском украинских военных, а не планово покидали территорию.

Как видно на опубликованных видео, местные жители радостно встречали бойцов ВСУ, хотели передать им продукты и приглашали к себе, чтобы накормить.

Осторожно, кадры 18+!

Добавим: Новая Басань находится в южной части района. Граничит с территориями Бригинцевского, Новобыковского и Соколовского сельских советов.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Шевченково Броварского района Киевской области российские военные оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах. Как выглядит освобожденный населенный пункт – смотрите по ссылке.

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