Родные до последнего верили в чудо: в Кривом Роге прощаются с 24-летним полицейским, убитым российской ракетой. Фото

В Кривом Роге в понедельник, 30 сентября, простились с полицейским Артемом Баландиным, погибшим в результате вражеского ракетного удара. Ему было всего 24 года.

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Об этом сообщает "Суспільне". 27 сентября российская ракета убила молодого полицейского Артема Баландина.

Артем, которому было всего 24 года, работал старшим специалистом-криминалистом в следственном отделе Криворожского районного управления полиции. Его жизнь трагически оборвалась в результате вражеских обстрелов, когда российские войска атаковали здание полиции.

Тело Артема достали из-под руин последним, а его родные всю ночь провели у разбомбленного здания в надежде на удивление, надеясь, что он мог выжить.

Проститься с Артемом пришли многочисленные коллеги, друзья и родные. Среди собравшихся была и его школьная подруга Алена, поделившаяся воспоминаниями о погибшем. По ее словам, Артем всегда был приветлив, готов помочь. Он всегда был улыбающимся и спокойным.

Крестный отец погибшего, Сергей, вспоминает его как воспитанного и ответственного молодого человека.

"Работал, учился, любил своих родителей. Он воспитывался в хороших руках. Могу сказать за этого ребенка только хорошее слово", – рассказал мужчина.

Напомним, 27 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В городе заявили о ракетном ударе по районному управлению Нацполиции и о погибших стражах порядка.

В Одесской области 24 сентября простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.