РФ ударила по Одесщине баллистикой с кассетным боеприпасом – Силы обороны юга

Вечером 14 сентября россияне атаковали Одесщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Обе имели кассетную боевую часть.

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Били захватчики по частным домам: погибли супруги, пострадала пожилая женщина. Подробности рассказали в Силах обороны юга Украины.

"Вечером 14 сентября российские оккупационные войска атаковали Одесщину двумя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма. Обе ракеты имели кассетную боевую часть", – говорится в сообщении.

В результате российского удара повреждения получили минимум 13 частных домов, в которых повреждены фасады, крыши, выбиты окна и двери. Также повреждены хозяйственные постройки, изуродована транспортная инфраструктура.

Россияне также убили супружескую пару, 62-летнего мужчину и его 66-летнюю жену. Кроме того, пострадала пожилая гражданская женщина (1959 года рождения).

В Одесской областной прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, Россия в ночь с 14 на 15 сентября атаковала Украину 3 ракетами и 14 "Шахедами". Две из запущенных ракет были баллистическими. По итогам воздушного боя силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и ракету Х-59.