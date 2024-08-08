РФ сбросила планерную авиабомбу на жилые дома в Селидово: есть погибшие. Фото

Войска России около 18:00 четверга, 8 августа, нанесли удар планерной авиабомбой по городу Селидово Покровского района Донбасса. В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. В городе повреждено 20 многоэтажек.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу", – написал он в официальном Telegram-канале.

Сначала было известно о двух погибших и семерых раненых, однако по состоянию на 21:30 количество раненых увеличилось до 11 человек. Среди них – ребенок 2019 года рождения.

По словам Филашкина, повреждено 20 многоэтажек, шесть админпостроек и три предприятия.

На месте работают все ответственные службы, заявил глава ОВА.

Это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день на Донетчине – утром оккупанты убили двух человек в Константиновке, где попали в частный сектор.

"Нельзя недооценивать жестокость и коварство врага! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – призвал руководитель области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ударили по больнице в Никополе Днепропетровской области. Вследствие обстрела погиб 50-летний мужчина.

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