Раздавал интервью пропагандистам: СБУ идентифицировала 'министра' оккупантов, которого отправили руководить медициной на Харьковщине

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали еще одного гауляйтера, назначенного Москвой в оккупационную администрацию Харьковщины во время захвата части региона российскими войсками. Так называемым "министром здравоохранения" захватчики назначили акушера-гинеколога из России, до этого отличившегося на аналогичной должности в Северной Осетии.

Гражданину РФ, принимавшему участие в распространении оккупационных властей на оккупированной части Харьковщины, а после деоккупации региона активно раздававшему интервью пропагандистским СМИ РФ, сообщено о подозрении. Подробности раскрыл спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он рассказал, что после оккупации части Харьковской области в 2022 году захватчики сразу же создали оккупационную администрацию и принялись назначать туда своих "специалистов". В частности, руководить медицинской сферой в качестве "министра" из России отправили гражданина РФ, 57-летнего акушера-гинеколога Тамерлана Гогичаева. До этого "назначения" он занимал должность в правительстве Северной Осетии: являлся заместителем главы правительства и министром здравоохранения этой республики РФ.

"По данным следствия, после назначения на должность злоумышленник сразу приступил к выполнению указаний Кремля о распространении оккупационных властей на захваченной территории, занимался перенастройкой сферы здравоохранения под российское законодательство и внедрял осетинскую практику лечения болезней", – рассказал Абдула.

Когда осенью 2022 года украинские воины освободили Купянск, где размещалась оккупационная "администрация", так называемый "министр" вместе с российскими войсками сбежал из области и вернулся на территорию РФ. И там приступил к выполнению еще одной задачи Кремля: в интервью российским пропагандистам активно оправдывал и признавал правомерной агрессию РФ против Украины.

"Он распространял фейки российской пропаганды, что якобы украинские власти убивают своих граждан при их попытке выехать из Украины в Российскую Федерацию. К тому же он глорифицировал российских захватчиков, будто они "помогают" украинским беженцам, переезжающим в страну-агрессора. Эти интервью были обнародованы на информационных ресурсах, подконтрольных одному из российских пропагандистов – Александру Малькевичу, первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовым коммуникациям", – отметил спикер Управления СБУ в Харьковской области.

В частности, в октябре 22 года интервью Гогичаева транслировал российский телеканал ВТВ Плюс, а также российские интернет-платформы видеохостинга и социальные сети. Материалы из него использовали в своих сюжетах пропагандистские российские телеканалы "RT" и "Санкт-Петербург".

"Инициированная Службой безопасности экспертиза вещания речи подтвердила противоправный характер высказываний российского функционера Гогичаева. На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержатся оправдания и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание оккупации части территории Украины, глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенная повторно). Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления перед Украиной", – отметил Абдула.

Расследование по Гогичаеву проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении оккупанту, расстрелявшему пленного воина ВСУ. Преступление совершил российский зек-рецидивист Дмитрий Курашов, ныне находящийся под стражей в Украине.

По данным следствия, 6 января 2024 года Курашов расстрелял солдата ВСУ, которого противник захватил в плен во время "мясного штурма". В военнопленного зек произвел по меньшей мере три прицельных выстрела. Вскоре он с еще несколькими оккупантами сам попал в плен в Сил обороны Украины. Преступника-убийцу "сдал" один из его так называемых "товарищей".