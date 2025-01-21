Расстрелы гражданских в Буче: еще семь военных РФ привлекут к ответственности в Украине. Фото

В Украине привлекут к ответственности еще семерых российских оккупантов, причастных к убийству и жестокому обращению с жителями города Буча на Киевщине в начале полномасштабного вторжения. Город был оккупирован россиянами 25 февраля 2022 года и освобожден Силами обороны в апреле.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Отмечается, что правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении пяти россиянам, а также направили в суд обвинительные акты в отношении еще двух оккупантов.

Так, командир отделения 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ вместе с соучастником – неустановленным оккупантом расстрелял супругов в частном доме по мотивам ненависти к проукраинским взглядам. Их тела были сожжены.

Еще один подозреваемый – стрелок 6-й десантно-штурмовой роты этой же батальонно-тактической группы РФ еще с одним оккупантом заметили возле супермаркета мужчину, который искал еду. Они открыли огонь без уведомления. Потерпевший получил четыре пулевых ранения в грудь и живот и погиб на месте.

Также идентифицирован командир боевой машины 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы. Он с другими захватчиками проводил "проверку" местных жителей на причастность к сотрудничеству с Силами обороны Украины во дворе домовладения. При этом угрожал убийством хозяину, стрелял в воздух, направлял оружие на женщину, а также имитировал подрыв гранаты, заставив обоих спуститься в подвал.

Еще один подозреваемый механик-водитель этого же подразделения 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ, реагируя на просьбу местной жительницы не стрелять из-за присутствия в городе гражданских, приставил оружие к ее голове и пригрозил, но прекратил действия из-за присутствия свидетелей.

А заместитель командира 3-й парашютно-десантной роты – инструктор по воздушно-десантной подготовке 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вместе с командиром взвода этого же подразделения обнаружили в телефоне украинца доказательства передачи данных ВСУ. Они убили мужчину, заявив, что другое подразделение "расстреляло бы всех".

"Все пострадавшие местные жители были гражданскими лицами, которые не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовало какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, нацполиция сообщила о подозрении командиру российских десантников, причастных к расстрелам людей на перекрестке Вокзальной и Яблунской в Буче. Жертвами оккупантов стали 16 гражданских.

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