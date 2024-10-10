Расстрелял безоружных жителей Бучи: командиру взвода воздушно-десантных войск РФ сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители идентифицировали командира взвода Воздушно-десантных войск армии РФ, стрелявшего по безоружным местным жителям в Буче Киевской области. Оккупанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством и покушение на такое же преступление.

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Об этом сообщает Офис Генпрокурора. В ОГПУ уточняют, что командиру взвода 3-й воздушно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск армии РФ "сообщено о подозрении".

"В марте 2022 года во время оккупации города Буча командир взвода увидел вблизи одного из домов двух местных жителей, готовивших еду на костре. Без предупреждения военный РФ открыл прицельный огонь из автоматического стрелкового оружия в их сторону. От полученных огнестрельных ранений один гражданский умер на месте, а другой был ранен", – отметили в ОГПУ.

Оба мужчины были гражданские, они "не участвовали в вооруженном противостоянии", также "у них отсутствовало какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия", пояснили в ведомстве.

В ОГПУ также показали фотографию идентифицированного командира взвода.

Указанная российская 76-я десантная дивизия достаточно известна в РФ, поскольку сформирована на базе Таманской стрелковой дивизии. Именно ее вводили в Москву советские путчисты в 1991 году. Ее пункт постоянной дислокации – российский Псков. Поэтому в РФ ее также называют "Псковская дивизия".

Отдельные подразделения и части дивизии участвовали в обеих чеченских войнах, в войне в Грузии, в аннексии Крыма и войне на Донбассе. За это дивизия была награждена Путиным орденом Суворова.

После побега из Киевской области в 2022 году военные "Псковской дивизии" бросили много личных документов, так что идентифицировать захватчиков было несложно. Даже журналисты Reuters смогли установить личности восьми псковских десантников, которые в Буче расстреляли пожилого мужчину, чтобы воспользоваться его телефоном.

Командовал псковскими десантниками генерал-майор Сергей Чубарикин, которому в ОГПУ также объявили подозрение.

Из Киевской области "Псковская дивизия" сбежала в оккупированный тогда Херсон, где пыталась сдерживать продвижение ВСУ в Берислав. А после освобождения Херсона "славным воинам" снова пришлось бежать - в Геническ и Крым.

Даже в так называемой ЛДНР один из псковских десантников, Айдын Жамидулов, обвиняется в убийстве (в январе 2023 года) жительницы оккупированного Луганска. В расстреле трех украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области также участвовали военные из российской 76-й дивизии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного военнослужащего РФ, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник жестоко избил гражданского примером автомата во время оккупации Дымера Вышгородского района.

Также будут судить военнослужащего РФ, расстрелявшего авто с гражданскими и детьми в Буче.

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