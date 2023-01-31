Расстреливали за отказ воевать и бросали тела в окопы: бывший наемник рассказал о зверствах в ЧВК "Вагнер"

В целях мотивации новоприбывших в российскую ЧВК "Вагнер", показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать против Вооруженных сил Украины. Тела закапывали в окопах, которые заставляли копать стажеров.

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Об этом в эксклюзивном интервью CNN рассказал бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, которому удалось сбежать из России в Норвегию. По его словам, к дезертирству его подтолкнула жестокость, с которой ему пришлось столкнуться на войне в Украине.

"В целях мотивации новобранцев, которые неохотно шли в бой, "вагнеровцы" собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новоприбывших. Привезли двоих, которые отказались идти воевать, расстреляли их на глазах у всех и зарыли прямо в окопах, которые выкопали стажеры", – рассказал российский дезертир.

26-летний Андрей Медведев утверждает, что присоединился к "Вагнеру" как доброволец после службы в российской армии. Он прибыл в Украину менее чем через десять дней после подписания контракта в июле 2021 года и служил вблизи Бахмута Донецкой области. Он утверждает, что подчинялся непосредственно основателям группы Дмитрию Уткину и Евгению Пригожину, которого называет российским олигархом и "дьяволом".

"Если бы он был русским героем, он бы взял пистолет и побежал с солдатами", – сказал Медведев.

Он рассказал CNN, что уже на шестой день своего пребывания в Украине понял, что не хочет туда возвращаться, потому что увидел, как войска превращаются в пушечное мясо.

"Реальной тактики вообще не было. Мы просто получали приказы о позиции противника… Никаких четких приказов о том, как вести себя, не было. Мы просто планировали, как мы будем это делать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут дежурства… Как оно получится – это наша проблема", – сказал Андрей Медведев.

Он добавил, что сейчас хочет поделиться своей историей, чтобы помочь привлечь Пригожина и президента России Владимира Путина к ответственности. На вопрос, не боится ли он судьбы, постигшей другого дезертира из "Вагнера" Евгения Нужина, убитого на камеру кувалдой, Медведев сказал, что именно смерть Нужина вдохновила его сбежать.

CNN также утверждает, что Евгений Пригожин подтвердил, что Медведев служил в его роте, но заявил, что его "следовало привлечь к уголовной ответственности за попытку жестокого обращения с пленными".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 ноября 2022 года связанный с ЧВК "Вагнер" паблик опубликовал видео убийства кувалдой бывшего узника Рязанской ИК-3 Евгения Нужина, которого насильно отправили на войну в Украину, где он 4 сентября сдался в плен ВСУ. Интересно, что незадолго до казни Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову о том, как происходит привлечение заключенных на фронт.

Также СМИ сообщали, что российские наемники ЧВК "Вагнер" второй год терроризируют население африканского государства Мали. Среди их "подвигов" фигурируют массовые убийства и внесудебные казни, сексуальное насилие, произвольные аресты, грабежи и запугивание мирных жителей.

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