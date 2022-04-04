Расстреливали в упор и оставили возле тел растяжки: что творили российские оккупанты в Буче. Фоторепортаж

Освобожденный от российских захватчиков город Буча под Киевом поразил весь мир зверствами российских военных. Людям многое пришлось перенести – они потеряли друзей и соседей, которых убивали у них на глазах, и теперь не знают, как с этим жить.

Руководитель отдела расследований OBOZREVATEL Анна Молчанова побывала в освобожденном городе, на улицах которого еще лежат тела погибших мирных жителей. Подробнее о том, что пережила Буча, – читайте в репортаже.

Из-за множества ограничений на публикацию информации во время военного положения в этом материале не будут названы улицы и подразделения наших военных, а для части фото и видео время придет только после окончания войны.

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С военнослужащими Вооруженных сил Украины и одной из спецслужб мы приехали в Лесную Бучу. В этой части города, среди сосен, расположен частный сектор. Сейчас он как поле сражения. Хотя почему как?

…Семейная пара, обоим на вид около 45 лет, увидев наших военных, сразу же вышла навстречу. За Ириной и Олегом (имена изменены) хвостиком плетутся две больших собаки – немецкая овчарка и самоед. От белоснежной шерсти последнего остались только воспоминания.

"Соседи поуезжали, оставили собак. Присматриваем… У нас и своих двое", – говорит женщина.

Немец ластится и требует, чтобы его гладили. Любовь нужна не только людям.

"А вы знаете, там три трупа лежит возле дома. Воняют уже. У одного нет головы", – резко переходит женщина.

По ее словам, один из них – это сын соседей, которые уехали. Остальные двое вроде как его друзья.

Во дворе частного домовладения между постройками действительно видим три тела в гражданской одежде. Большая собака спокойно проходит между ними и оборачивается, будто показывает: мол, видишь что происходит, да?

Животные в Буче вообще быстро привыкли к смерти и телам. Их тут много. Не воют, смотрят равнодушно. Для некоторых собак такие страшные "находки" еще и способ выжить…

Очень часто, утверждают местные, убитых жителей Бучи оккупанты прятали. Ну, как прятали – сбрасывали в колодцы, погребы. "Почему так делали – мы не знаем. Может, чтобы не мешали, не валялись под ногами? Может приказ им такой дали, чтобы люди не кипишевали", – предполагает Олег.

По словам местных жителей, когда российские военные захватили Бучу, то сходу заявили местным, что "пришли с миром". И удивлялись, что тут люди живут лучше, чем у них в России: "Ходили по дворам, поражались, что у каждого машина, телевизоры. Один другому говорил: "А мы в бомжарне живем". Понимаете, они свою страну называют бомжарней".

Этот первый "десант" россиян в Лесной Буче местные назвали оборванцами и мясом: одеты были во что попало, голодные, не понимали, зачем их сюда пригнали. "На вид дети – может срочники", - говорит мужчина.

А вот следующая "порция" захватчиков была уже посерьезнее. И все стало сразу по-другому.

По словам местных жителей, русские военные появились в Лесной Буче 10 марта и позанимали многие дома на этой улице. "Соседи разъехались, успели – иначе бы их убили. Оккупанты не любят тех, кто против них. Правда, нам они как-то сказали, что им нужен только Зеленский и "белый дом", – делится Олег.

Ирина показывает на дома, из которых уехали местные жители: "А вот тут оставалась женщина, но потом пропала. Мы искали ее – не нашли".

Женщины действительно просто исчезали. В особняке на другой улице, который принадлежит руководителю одной из таможен, пропала домработница.

"Хозяева выехали до прихода русских, а она осталась. Оказалось, что не было даже запаса продуктов, мы ее подкармливали, делились едой. Но в один из дней она пропала. Уйти сама точно не могла", – рассказал нашим военным пожилой мужчина.

Бойцы осмотрели дом, постройки и подвалы, но исчезнувшую домработницу так и не нашли. Сам же особняк ранее был занят российскими военными, в нем остались следы их пребывания: выпотрошенные шкафы и коробки от дорогого алкоголя.

Пропала и целая семья. "Рядом с нами жила учительница с мужем и сыном. Верующие люди. В один день они просто растворились, куда делись – неизвестно. Может их тоже расстреляли и бросили в подвал", - говорит пожилая женщина. В глазах ее – обреченность.

Жители Лесной Бучи за время оккупации настрадались по-полной. "Был тут один российский военный – вообще какой-то психопат. Ходил с заплывшими глазами, постоянно палил налево и направо. Только ему что-то привиделось, сразу открывал огонь. А потом много мертвых собак валялось", - говорит Олег. По его словам, тот оккупант жаловался, что его командир умер у него на руках под Гостомелем.

Из домов русские забирали самое ценное. В основном, по рассказам местных жителей, золото и деньги – то, что занимает мало места, что можно увезти с собой в танке.

"А ко мне зашли, разбили три мобильных телефона. Правда, предварительно достали из них сим-карты", – жалуется старик.

Те оккупанты, что занимали дома жителей Лесной Бучи, переворачивали дома вверх дном. Забирали даже туалетную воду. Правда, неполными флаконами всего лишь пользовались на месте. Один мы увидели на кухонном столе.

В домах обустраивали лежбища, выволакивали матрасы из детских комнат. Иногда спали в подвалах – кое-где до сих пор остались брошенные ими спальники.

"Понимаете, это мародеры, а не армия! Отбирали еду, отбирали последнее. Как такое возможно?", – плачет пожилой мужчина.

Люди держались как могли. "Пока магазин еще работал, мы пошли, скупились. Картошки был запас, консервации", – рассказала Ирина.

Двое пожилых мужчин на другой улице поделились, что растягивали запасы. "Мне дети раньше говорили:ну что ты мучаешься, все копаешься в огороде? А я и яблочки свои бережно хранил, и другой урожай. А после смерти жены сам научился консервировать овощи. Это меня и спасло", – рассказал Юрий Алексеевич.

С водой было более-менее благодаря колодцам. "Вода нормальная, но самое главное – бесплатная", – говорит пенсионер.

Без электричества и газа было, конечно, непросто. На улице стояли морозы, а в домах температура с трудом доходила до пяти градусов тепла. Люди кутались как могли, но много времени были вынуждены проводить в погребах и подвалах из-за сильных обстрелов. Там, внизу, зуб на зуб не попадал, но наверху было смертельно опасно.

"Обстрелы были лютые. Ярко как днем", – говорит Иван Евгеньевич.

Когда могли, готовили еду на улице – на костре. У некоторых были газовые баллоны и небольшие печки на летней кухне. "Было бы из чего готовить", - грустно улыбается пожилой мужчина.

... Слышу, как один подзывает меня: "Вы в лекарствах разбираетесь?" На столе во дворе особняка, в котором ранее обитали оккупанты, он нашел несколько лепестков таблеток. "У меня жена онкобольная, четвертая стадия. Очень сильные боли. Наши ребята (украинские военные. – Ред.) дали мне обезболивающее, но оно слабовато. А съездить в Киев еще пока нельзя", – говорит мужчина.

У семейной пары жителей Лесной Бучи, которых потряхивало, когда они рассказывали о пережитом, я спросила – курят ли они. Вспомнила, что бросила в рюкзак пару пачек для военных.

"Мы уже пробовали курить мяту, мелиссу", – буднично говорит женщина. Ком в горле. Я молча отдала сигареты – может хоть каплю успокоит.

Сейчас жителям Бучи стали подвозить гуманитарку. Возле разрушенного здания магазина из микроавтобуса достают хлеб и самое необходимое. У людей – слезы на глазах.

Плачут тут все. Когда шли с парнями по улице, подбежала женщина и схватилась за руку, в которой автомат, прижалась щекой: "Можно я подержусь за родной камуфляж? Ну, хоть немножко". Слезы облегчения рекой.

Военные сами с трудом сдерживаются. Обнимают и успокаивают людей.

Сухонькая бабушка ковыляет со своего двора. Приветствует поднятой палкой: "Хлопцы, будьте все здоровы!" Плачет.

Все люди переживают и спрашивают наших воинов: "А русские точно не вернутся?"

Улицы Лесной Бучи напоминают сцены из фильма-катастрофы. Вот только это – реальная жизнь. Разрушенные в результате обстрелов и обугленные дома, прошитые очередями и уничтоженные автомобили, которые давили техникой.

Везде символ российских оккупантов – ненавистная буква V. Ее российские военные рисовали где только могли.

На одной из улиц встречаем мужчину, он выносит показать "следы войны". "Вот что нашел у себя во дворе после обстрела. А рядом еще один снаряд воткнулся в землю, но не разорвался", – говорит он. Предупреждаем, чтобы не подходил к нему.

Работы саперам тут будет много. Еще один "подарок" российских захватчиков - много растяжек. Зацепишь – взорвется граната. Ходить нужно очень осторожно, а лучше в чужой двор ни ногой.

Об обнаруженных растяжках люди то и дело подходят сообщить нашим военным. "Я заметил три растяжки во дворе у соседей, там тоже тела убитых русскими людей лежат. Понимаете, что они сделали? Чтобы тот, кто подойдет к мертвым, тоже отправился на тот свет!", – злится мужчина.

По словам жителей Бучи оккупанты проводили бесчеловечную зачистку. Шли по улице, заходили во дворы и если встречали мужчин призывного возраста – расстреливали. "Берегли боезапас, людям сразу в лоб, но кто-то видимо "стеснялся" смотреть в глаза своим жертвам – тогда стрелял в затылок…", - говорит пожилой мужчина.

Он рассказывает, что о таких зверствах не мог даже и подумать: "Я не знаю, как с этим теперь жить".

Тему изнасилований российскими военными местные жители старательно избегают…

В Лесной Буче есть свидетели и того, как оккупанты убивали не только украинцев, но и своих сослуживцев.

"Видите беседку во дворе? Они тут сидели и пили. Наворовали алкоголя и заливались им. Катались на отжатых машинах. Стреляли", – рассказывает пожилой мужчина.

А в один из дней беседка загорелась. "Я еще предложил помочь потушить, ведь рядом дом – огонь мог перекинуться, но русские мне не разрешили", - объяснил местный житель. По его словам, внутри беседки горели тела российских солдат.

"Они своих специально подожгли", – говорит мужчина. Не поделили добычу – вспыхнула ссора.

Посреди другой улицы, рядом с мусорной кучей, тела шестерых людей. Вернее – нелюдей. По словам местных жителей, это именно российские военные, которые перестреляли своих же после застолья.

Потом тела снесли на перекресток, облили бензином и подожгли. Бесславная смерть бесславных оккупантов в чужой для них стране.

Настрадавшиеся от российских военных жители Лесной Бучи проходя мимо, плюются.

Можно ли стереть память о зверствах российских оккупантов в Украине? На это не стоит даже и надеяться.