Работали на врага: задержаны два экс-чиновника, которые передавали оккупантам карты газовых сетей на Харьковщине для нанесения ракетных ударов

В Харьковской области разоблачили двух бывших чиновников филиала "Харьковгаз", которые во время российского вторжения пошли на сотрудничество с врагом. Они заняли должности в оккупационных "властях" и передавали захватчикам данные для нанесения ракетных ударов.

Коллаборантами оказались жители Волчанска, которые после деоккупации города скрывались в облцентре. Обоих пока взяли под стражу без права внесения залога, информирует Офис генерального прокурора.

По данным следствия, один экс-чиновник "Харьковгаза" из Волчанска во время оккупации города возглавил так называемое ГП "Газовая служба", а его коллега занял должность "главного инженера" в этом псевдоучреждении.

Они наладили деятельность квазипредприятия и организовали выход на работу подчиненных работников. Параллельно же передавали представителям РФ карты газовых сетей Харьковской области.

"Эти данные помогали агрессору корректировать обстрелы с целью нанесения наибольшего ущерба Украине, террора местного населения, лишая возможности возобновить газоснабжение жилых домов и административных зданий", – отметили в ОГП.

Также оккупанты "учитывали" получены картографические сведения для обустройства инженерных заграждений и минных полей, чтобы сдерживать контрнаступательные операции ВСУ.

Уже после освобождения громаді коллеги-коллаборанты пытались "залечь на дно" в Волчанске, а затем прятались на арендованных квартирах в Харькове.

Правоохранители задержали фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины, а прокуроры сообщили им о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенному в группе лиц, при участии двух исполнителей без предварительного сговора (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и обоих предателей взяли под стражу без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты СБУ разоблачили и задержали жительницу Херсона, которая помогала российским захватчикам, когда город был под оккупацией. Она занимала должность "инспектора отдела гражданства" и выдавала украинцам паспорта страны-агрессора РФ.

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