Работал на врага: СБУ задержала в Херсоне экс-охранника российской пыточной, пытавшегося бежать за границу. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне бывшего охранника российской пыточной. Он наблюдал за камерами, в которых держали заключенных участников сопротивления в регионе, пытали их и пытались выбить согласие на сотрудничество.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему "светит" до 15 лет заключения, сообщили в Telegram СБУ.

Следствие установило, что злоумышленник уже распланировал свое будущее. После деоккупации областного центра сжег свое удостоверение "тюремного смотрителя" и переехал в арендованную квартиру, чтобы "замести следы". В январе 2025 года ему исполнится 50 лет – тогда коллаборант собирался уехать за границу как переселенец с юга.

Но украинские спецслужбы сломали его идеальные планы. При обыске у мужчины изъята форма российского образца, выданная оккупантами. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, также в Харьковской области коллаборант, служивший в оккупационной "полиции" Изюма, получил приговор суда. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. После оккупации города предатель получил должность "участкового" в псевдоправоохранительном органе летом 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сотрудники СБУ задержали завербованных российской ФСБ диверсантов. Они пытались подорвать железнодорожную линию на Полтавщине, однако были пойманы с поличным.

– Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что за 2023 год спецслужба ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности нашего государства. В состав таких групп входили предатели разного "калибра": от действующих нардепов до представителей Сил обороны.