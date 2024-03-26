Работали на ФСБ: СБУ задержала с поличным диверсантов, которые пытались подорвать железнодорожную линию на Полтавщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали завербованных российской ФСБ диверсантов. Они пытались подорвать железнодорожную линию на Полтавщине, однако были схвачены с поличным.

Предателям – жителям Киевской и Харьковской областей – грозит пожизненное лишение свободы. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте "Укрзалізниці". В результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались подорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины", – говорится в сообщении.

Совершить диверсию злоумышленники собирались с помощью самодельного взрывного устройства. Они успели заложить его вблизи путей и системы электропитания подвижного состава. Привести взрывчатку в действие они планировали дистанционно с помощью пульта управления.

Впрочем, реализовать замысел агенты ФСБ не успели: они были задержаны на месте установки взрывчатки.

"В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ", – объяснили в СБУ выбор места и цели диверсии.

У обоих задержанных (один – житель Киевской области, другой – Харьковской) изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с российским куратором – кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Личность куратора спецназовцы также уже установили.

"Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года", – добавили в СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей и могут остаться за решеткой навсегда: санкция инкриминируемых им статей предусматривает суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в России заочно "арестовали" главу СБУ Василия Малюка. Басманный суд Москвы "отправил" главу украинской спецслужбы "под стражу" на два месяца.

Сам Малюк заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания" и его интересует только один суд – над кремлевским диктатором Владимиром Путиным.