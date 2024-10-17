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Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

Ольга Ганюкова
Война против России
2 минуты
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Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

Служба безопасности Украины провела операцию, в результате которой была обезврежена агентурная сеть ФСБ России, пытавшаяся разведать маршруты поставок вооружения ВСУ на фронт. Спецоперация состоялась в Донбассе и Одессе, где были задержаны трое подозреваемых.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Среди задержанных – женщина из Краматорска и двое одесситов, поддерживающих российскую агрессию.

Отмечается, что агенты действовали по указаниям ФСБ, обходя железнодорожные станции, используемые для транспортировки тяжелого вооружения на фронт.

Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

Дополнительной задачей для женщины из Донбасса было определить позиции украинских войск на Краматорском направлении. Для этого она посещала населенные пункты вблизи передовой и спрашивала местных жителей о военных.

Полученные данные агенты передавали своему российскому куратору через мессенджер в виде меток на Google-картах с подробными описаниями. Сотрудники СБУ задокументировали их действия и задержали подозреваемых по месту жительства.

Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для связи с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным о подозрении по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В отношении третьего фигуранта преступные действия были квалифицированы по статье 114-2 часть 3 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Все трое задержанных находятся под стражей, и им грозит наказание от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

Напомним, что 14 октября в СБУ также сообщили, что задержан очередной корректировщик российских оккупантов в Сумах. Молодой человек из Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные по расположению объектов и мест сосредоточения Сил обороны неподалеку от района проведения операции на Курщине: эти данные нужны были россиянам для дальнейших ударов.

Также спецназовцы задержали дезертира, который работал на российскую военную разведку и корректировал авиационные удары по Винницкой и Сумской областям. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей ВСУ, который в мае этого года самовольно покинул место службы.

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