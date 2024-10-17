Пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру. Фото

Служба безопасности Украины провела операцию, в результате которой была обезврежена агентурная сеть ФСБ России, пытавшаяся разведать маршруты поставок вооружения ВСУ на фронт. Спецоперация состоялась в Донбассе и Одессе, где были задержаны трое подозреваемых.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Среди задержанных – женщина из Краматорска и двое одесситов, поддерживающих российскую агрессию.

Отмечается, что агенты действовали по указаниям ФСБ, обходя железнодорожные станции, используемые для транспортировки тяжелого вооружения на фронт.

Дополнительной задачей для женщины из Донбасса было определить позиции украинских войск на Краматорском направлении. Для этого она посещала населенные пункты вблизи передовой и спрашивала местных жителей о военных.

Полученные данные агенты передавали своему российскому куратору через мессенджер в виде меток на Google-картах с подробными описаниями. Сотрудники СБУ задокументировали их действия и задержали подозреваемых по месту жительства.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для связи с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным о подозрении по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В отношении третьего фигуранта преступные действия были квалифицированы по статье 114-2 часть 3 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Все трое задержанных находятся под стражей, и им грозит наказание от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 14 октября в СБУ также сообщили, что задержан очередной корректировщик российских оккупантов в Сумах. Молодой человек из Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные по расположению объектов и мест сосредоточения Сил обороны неподалеку от района проведения операции на Курщине: эти данные нужны были россиянам для дальнейших ударов.

Также спецназовцы задержали дезертира, который работал на российскую военную разведку и корректировал авиационные удары по Винницкой и Сумской областям. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей ВСУ, который в мае этого года самовольно покинул место службы.

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