Пытались 'прорвать' оборону ВСУ под Роботиным: коллаборанты из Донбасса проведут за решеткой 15 лет

15 лет заключения получили боевики, попытавшиеся прорвать оборону Вооруженных сил Украины под Роботиным в Запорожской области. Все четыре предателя были взяты в плен во время ожесточенных боев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Эти злоумышленники являлись членами оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

В рядах захватчиков их привлекали к мясным штурмам передовых позиций ВСУ на восточном и южном фронтах. В частности, речь идет о неоднократных попытках оккупантов прорвать оборону украинских защитников в районе Роботиного на Запорожье.

Все четыре предателей были пленены во время активных боев.

Выяснилось, что двое осужденных являются жителями временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а двое – жители временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что они добровольно "мобилизовались" в состав российских войск в начале широкомасштабного вторжения. Им выдали автоматическое оружие с боеприпасами и назначили стрелками.

На основании собранных доказательств суд признал двух боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ч. 2 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Преступные действия еще двух злоумышленников квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Напомним, в Харьковской области коллаборант, служивший в оккупационной полиции Изюма, получил приговор суда. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы без права занимать должности в правоохранительных органах. После оккупации города изменник получил должность "участкового" в псевдоправоохранительном органе летом 2022 года.