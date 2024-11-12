Пытали земляков во время оккупации Херсона: СБУ сообщила о подозрении двум предателям

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении двум оккупатам, которые во время оккупации Херсона пытали местных жителей. Фигурантами являются жители оккупированной территории Донетчины, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно пополнили ряды армии агрессора.

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Об этом 12 ноября сообщили пресс-служба СБУ, Херсонской областной прокуратуры и Государственной пограничной службы. правоохранители собрали доказательную базу на двух боевиках страны-агрессора РФ. Оба воюют против Украины в составе 109-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ и участвовали в захвате населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.

Также предателей привлекали к репрессиям против украинцев. оккупанты похищали людей из домов или прямо посреди улицы и арестовали.

В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам, в частности оставляли без воды, морили голодом и пытали током.

Задокументировано, как в сентябре 2022 года двое кафиров остановили жителя поселка Калиновка и начали избивать его примерами автоматов, пока мужчина не потерял сознание.

В таком состоянии фигуранты бросили его посреди дороги истекать кровью.

На следующий день военные преступники ворвались в квартиру потерпевшего, чтобы ограбить, а его "конвоировали" в застенку, которую обустроили в подвале частного дома.

Там злоумышленники держали мужчину более трех недель в антисанитарных условиях, без света и ограниченного доступа к пище и санитарным потребностям, пытаясь склонить к сотрудничеству с Россией.

"ДНРовцы" избивали пострадавшего и имитировали расстрел из огнестрельного оружия.

Следователи СБУ заочно сообщили боевикам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях);

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам грозит 15 лет тюрьмы.

Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать окупантов, сообщили правоохранители.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с ГНСУ при процессуальном руководстве Херсонской облпрокуратуры.