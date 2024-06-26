Пытал током и газом: суд признал виновным оккупанта, издевавшегося над украинцами на Запорожье

Украинский суд осудил еще одного российского оккупанта, пытавшего украинцев на оккупированных территориях Запорожской области. Командир батальона ВС РФ Аюб Эльдаров из Дагестана отдавал приказы о похищении местных жителей, сформировал карательные отряды и лично участвовал в пытках украинцев.

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За это захватчика заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на информацию Вольнянского райсуда Запорожской области пишет Центр журналистских расследований.

Приговор захватчику, который после начала полномасштабного вторжения РФ Россия поставила "комендантом" поселка Черниговка Бердянского района Запорожской области, был вынесен еще 14 июня 2024-го. Расследование и дальнейшее судебное разбирательство продолжались более года.

"Эльдаров Аюб Эльдарович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 УК Украины, ему назначено наказание в виде 12 (двенадцати) лет лишения свободы. Срок отбывания наказания обвиняемому Эльдарову Аюбу считать с момента приведения приговора к исполнению, то есть с момента фактического его задержания", – говорится в сообщении.

Судили так называемого "коменданта Черниговки", командира батальона 96-го полка оперативного назначения 67-й бригады Росгвардии, за нарушение законов и обычаев войны.

В суде доказано, что Эльдаров сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты. Эти отряды разыскивали украинских патриотов и похищали их.

Далее, как сообщала СБУ еще в апреле 2023 года, когда преступник был идентифицирован, к украинцам в российских застенках применяли жестокие пытки. Их пытали током, травили удушающими газами в специально оборудованных "камерах", применяли для издевательств ядовитые химические вещества. Некоторых из пленников преступники убили.

При этом Эльдаров не только покрывал убийства украинцев, но лично участвовал в задержаниях и пытках людей.

Идентифицировать личность преступника Службе безопасности удалось после того, как свои свидетельства о пережитом дали трое местных жителей, которым удалось выбраться из пыточной россиян живыми и затем выехать на подконтрольную территорию Украины. Один из них был похищен и подвергся пыткам после того, как оккупанты обнаружили в его телефоне подписку на украинский Telegram-канал. Второй – прошел через ад за то, что сказал, что поддерживает украинских воинов. Третьего мужчину пытали из-за того, что оккупанты заподозрили его в корректировке огня ВСУ.

Напомним, накануне в СБУ рассказали, что сообщили о подозрении генералу Росгвардии Игорю Турченюку. Этот оккупант командует группировкой войск "Юг" Росгвардии. Подразделения под его командованием участвовали в захвате правобережья Херсонщины в начале полномасштабного вторжения.

Также именно Турченюк командовал "фильтрационными" группами оккупантов, которые занимались преследованием движения сопротивления. По его приказу российские военные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ.

Подчиненные Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. Людей при этом грабили: отбирали документы, деньги, мобильные телефоны, другие личные вещи.

По данным следствия, действия Турченюка привели к гибели не менее двух тысяч мирных лиц.

К тому же он является одной из ключевых фигур в оккупации Крымского полуострова в 2014 году.