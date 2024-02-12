'Пусть вся Россия смотрит, что натворила': в Харькове простились с убитой семьей Путятиных. Видео 18+

В понедельник в Харькове провели в последний путь семью Путятиных, которых убила Россия. Прокурор Чугуевской окружной прокуратуры Ольга, ее муж и трое сыновей погибли в пожаре в Немышлянском районе Харькова 9 февраля, который произошел в результате вражеской атаки.

На прощание на 18-е кладбище пришли родственники погибших, знакомые, коллеги и небезразличные граждане. Об этом сообщает "Суспільне".

Мать погибшего Григория Путятина Татьяна обратилась к людям во время прощания и заявила, что никогда не простит России страшное убийство своих детей и внуков.

"Пусть вся Россия посмотрит, что натворили твари! Я никогда им не прощу за своих детей и внуков! Чем они провинились перед вами? Подонки вы! Чтобы ты горела Россия так, как мои дети сгорели! Каждый, кто поддерживает войну, и кто за этого Путина идиота, пусть все горят. Я никогда им не прощу, хотя я сама родилась в России", – сказала женщина.

Как известно, в результате атаки дронов на нефтебазу в Харькове в ночь на 10 февраля в частном секторе вблизи вспыхнул масштабный пожар. Дотла сгорели 15 частных домов. Эвакуировать удалось более полусотни человек. Семь человек погибли. И потушить пожар удалось только в понедельник, 12 февраля, сообщили в ГСЧС.

12 февраля эксперты идентифицировали всех жертв удара российских оккупантов по нефтебазе. Также результаты исследований подтвердили, что остатки тел, найденных в уничтоженном пламенем доме, принадлежат семье Путятиных – все пятеро сгорели заживо. Речь идет о 35-летней Ольге, прокурорке Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры и ее муже, 38-летнем Григории, а также троих их маленьких детях: 7-летнем Алексее, 4-летнем Михаиле и 10-месячном Павле.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пожара, вспыхнувшего в результате российского удара, Владимир Клубенко, владелец частного дома в Немышлянском районе Харькова, бегал по соседним домам и стучал в ворота, призывая жителей эвакуироваться. Его действия позволили спасти жизнь многим людям.

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