Россияне трижды за ночь атаковали Одессу беспилотниками: есть разрушения, пострадали люди

В ночь на 10 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину "Шахедами": в частности, дроны-камикадзе захватчики направили на Одесщину. Силы обороны сбили над регионом 21 вражеский БпЛА, в том числе все девять средств поражения, летевших в направлении облцентра.

В результате атаки есть разрушения и раненые. Подробности ночной атаки раскрыл глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, Одесщина под ударами вражеских дронов на протяжении ночи оказывалась трижды. Всего известно о четырех пострадавших.

Первую группу беспилотников захватчики направили на Одессу.

"Все 9 "шахедов" уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны. Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован", – рассказал Кипер.

Две последующие волны атак оккупанты направили на припортовую инфраструктуру Придунавья.

"Силы ПВО уничтожили 12 дронов. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий (по данным ОГПУ, ранения получили водители грузовиков. – Ред.). Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", – отметил Кипер.

Не обошлось и без прилетов. Вражеские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Измаила. Разрушения подверглись техническим помещениям промышленных и сервисных объектов, повреждены дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, избиты фасады, крыши.

А в Измаильском районе в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар в частном доме и гараже.

В Офисе генерального прокурора 10 февраля сообщили о начале досудебного расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляют Одесская областная и Измаильская окружная прокуратуры.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры предпринимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – подчеркнули в ОГПУ.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Затем "покраснела" также Харьковщина.

Впоследствии стало известно, что в Харькове оккупанты попали "Шахедами" в АЗС. Сгорели 15 частных домов. По состоянию на 7 утра сообщалось о семи погибших: семье с тремя детьми, младшему из которых было всего семь месяцев, и пожилых супругах. Ранения получили трое харьковчан.

Как сообщили в Воздушных силах, всего захватчики направили на Украину 31 "Шахед": 23 из них уничтожили Силы обороны над Николаевщиной, Одесщиной и Харьковщиной.