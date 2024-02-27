В СБУ завершили расследование по уничтожению 'Мрії': подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывших гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов", действия которых привели к уничтожению транспортного самолета АН-225 "Мрія". Расследование дела завершено, обвинительный акт против фигурантов направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram, а также пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

"Преступные действия эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и к уничтожению самолета АН-225 "Мрія", – подчеркнуто в сообщении.

По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ руководители ГП "Антонов" не допустили военнослужащих Национальной гвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки его защиты.

Для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию аэродрома в Гостомеле. Они категорически запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные постройки для выполнения боевых задач.

"Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допущении военных на территорию аэропорта позволило врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэродрома. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрія", которые там находились", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Действия эксчиновников ГП "Антонов" привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом, последующей временной оккупации прилегающих к Гостомелю населенных пунктов Киевской области и создали угрозу национальной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям).

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во время российского вторжения в Украину в результате воздушной атаки российских кафиров на аэропорт "Гостомель" под Киевом 27 февраля 2022 года был уничтожен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". По официальной версии, в момент российского вторжения самолет находился на ремонте в аэропорту "Гостомель", поэтому не успел вылететь из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" перед вторжением России в нашу страну планировали вывезти в Германию. Чтобы спасти самый большой грузовой воздушный корабль в мире, не хватило всего одного дня.

5 апреля 2023 года правоохранители сообщили о подозрении эксдиректору государственного предприятия "Антонов", который не обеспечил сохранность самолета Ан-225 "Мрия". Сначала его подозревали в служебной халатности.

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