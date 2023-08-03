Призывал наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД: на Днепропетровщине задержали сторонника 'русского мира'. Фото

На Днепропетровщине сообщили о подозрении местному жителю, который призывал Россию наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД. Соответствующие видеопризывы он распространял в социальных сетях.

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Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины могут обернуться для предателя лишением свободы сроком до пяти лет, возможно, с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю города Каменское. По данным следствия, подозреваемый в социальной сети распространил видео, где призывал врага наносить ракетные удары по зданиям СБУ и МВД. В ходе обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности", – отмечено в сообщении.

В ОГПУ добавили, что экспертиза подтвердила оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины в высказываниях подозреваемого.

"Жителю Днепропетровщины инкриминируют изготовление и распространение материалов, в которых содержатся оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). По ходатайству прокурора суд взял его под стражу", – отметили в прокуратуре.

Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Расследование проводило управление СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, ранее СБУ задержала в Николаеве информатора "ручного" блогера ФСБ, корректировавшего удары по Украине. Предпринимательница делилась с врагом кадрами последствий ударов "Шахедами" по критической инфраструктуре. Сейчас она задержана, предательнице грозит пожизненное заключение.

Также сообщалось, что СБУ арестовала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Чтобы собирать для врага разведданные, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на своей даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался найти передовые позиции подразделений ВСУ, а также объезжал окрестности на велосипеде.