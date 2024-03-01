Приказали минировать 'зерновой коридор' и обстреливать объекты энергетики: в Украине привлекут к ответственности двух генералов РФ. Фото

В ударах по украинским энергообъектам, а также в минировании морских путей в Черном море подозревают двух российских генералов. Речь о вице-адмирале Сергее Пинчуке и генерал-майоре Олеге Пчеле, которым Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении.

Пинчук – первый заместитель командующего и начальник штаба Черноморского флота РФ, Пчела – заместитель командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ. Именно они ответственны за массированные ракетные удары по Украине с октября 2022 по январь 2023 года, отметили в СБУ.

"За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22", – уточнили в Службе.

Из-за атак РФ за указанное время погибло более 50 мирных жителей, еще более 110 получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были маленькие дети.

Кроме того, Пинчук отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор". Он лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры Украины.

Генералам РФ сообщили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110,ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 438.

Как сообщал OBOZ.UA, получил подозрение украинский пограничник из Чернигова, который пошел на сотрудничество со страной-агрессором и приехал в Россию, чтобы принять участие в пропагандистских шоу. Мужчину также подозревают в дезертирстве. Фигурант может получить срок заключения вплоть до пожизненного.

Также Служба безопасности Украины разоблачила супругов (агентов ФСБ), которые готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов. Мужчина уже получил подозрение в государственной измене и оправдывании агрессии РФ.

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