Приказал ударить 'Искандером' по драмтеатру в Чернигове: сообщено о подозрении генерал-полковнику армии РФ. Фото

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российского военному преступнику Евгению Никифорову, который приказал ударить ракетой "Искандер" по областному академическому музыкально-драматическому театру в Чернигове. Тогда вследствие обстрела погибли 7 местных жителей, еще более 200 человек получили ранения.

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Командующему группировкой войск "Запад" вооруженных сил России грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, генерал-полковник Никифоров 19 августа 2023 года приказал нанести ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко. Запуск ракеты был осуществлен с территории Курской области.

Жертвами российского теракта стали 7 человек, среди них – шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. В СБУ подчеркнули, что большое количество погибших и пострадавших связано с тем, что ракетный удар россиян пришел по центральной части города. Также правоохранители отметили, что при взрыве были повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили граждан.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Никифорову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Одесщину. Под ударом оказалась припортовая и транспортная инфраструктура, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и газопровод в Одесском районе.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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