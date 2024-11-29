Много раненых, поврежден газопровод: войска РФ попали в инфраструктуру Одесщины. Фото

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Одесщину. Под ударом оказалась припортовая и транспортная инфраструктура, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и газопровод в Одесском районе.

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По состоянию на 09:20 известно о по меньшей мере семерых пострадавших. Подробности очередного преступления сообщили в Одесской областной прокуратуре и в Национальной полиции Украины.

После ночной российской атаки на Одесщину при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пока известно, что вражеские дроны в Одесском районе разбили частные жилые дома и хозяйственные постройки.

"В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие дворовые постройки, газопровод, автомобиль", – уточнили в Нацполиции.

Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесщины.

По предварительным данным, ранения или острую реакцию на стресс получили по меньшей мере семь человек.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области", – отметили в прокуратуре региона.

На месте попаданий работают более 50 стражей порядка. Они опрашивают местных жителей, фиксируют последствия атак и собирают доказательства очередного преступления России.

Напомним, ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что минувшей ночью над 11 областями Украины уничтожили 88 российских дронов, более 40 были локационно потеряны. В общей сложности вражеская армия на этот раз атаковала мирные украинские города и села 132 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа.