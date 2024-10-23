Преступления снимали для отчетности: в Запорожье разоблачили приспешников России, которые подожгли военные авто и спецтранспорт полиции. Фото

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Запорожье разоблачили трех российских агентов. Двое парней и девушка подожгли два военных автомобиля и спецтранспорт полиции в облцентре.

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Преступления они фиксировали на видео, чтобы получить от российских спецслужб вознаграждение за выполненные "задания". Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Оперативники отдела № 2 Запорожского РУП и УКР областного главка полиции вместе с контрразведкой СБУ в Запорожской области разоблачили граждан, которых завербовали рашисты для осуществления подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

Первой вызвалась работать на врага 20-летняя местная жительница. Она попала в поле зрения российских спецслужб, потому что искала легкийзаработок в Telegram. Так что когда получила от россиян предложение выполнять "оплачиваемые задачи" на территории прифронтового Запорожья – согласилась на него.

К преступной деятельности изменница впоследствии привлекла своего сожителя, а также несовершеннолетнего жителя Запорожья.

Жительница города получала указания от российского куратора через один из мессенджеров. Она выискивала автомобили представителей Сил обороны в городе и согласовывала объекты для поджога.

"О выполнении заданий агент отчитывалась фотографиями или видео. Полученный контент спецслужбы использовали для распространения нарратива о якобы существовании и активной подрывной работе украинского "подполья", – отметили в Нацполиции.

Несовершеннолетнего сообщника к совершению преступлений подозреваемая привлекла в начале августа. Она указала ему на военный автомобиль Hyundai, который он должен был сжечь, а также снабдила его зажигательной смесью и перчатками.

Выполнение задания злоумышленники зафиксировали на видео, как делали это каждый раз.

"В течение нескольких часов после совершения преступления полицейские отдела полиции № 2 Запорожского райуправления полиции задержали несовершеннолетнего. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям – ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в Нацполиции.

Злоумышленница же на тот момент еще не была задержана – и через несколько дней подожгла военный автомобиль Honda в Вознесеновском районе Запорожья.

Это помогло правоохранителям установить личность женщины и ее 26-летнего сожителя, помогавшего ей выполнить последнюю задачу: поджечь полицейский спецтранспорт на режимном объекте. Оба были задержаны.

Интересно, что в установлении личности злоумышленницы помог ее российский куратор.

"Наемница российского куратора, обманутая обещаниями легких больших денег, требовала оплаты, а тот требовал продолжения работы. Тогда он анонимно на электронную почту передал запорожской полиции информацию о девушке и скриншоты их переписки, которые стали для правоохранителей дополнительным свидетельством ее преступной деятельности", – рассказали в Нацполиции.

Злоумышленнице и ее сожителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Они могут получить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд определил обоим задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Правоохранители проверяют фигурантов на причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории города и других регионов страны, добавили в Нацполиции.

Правоохранители призвали украинцев не помогать врагу и не совершать преступлений против собственного государства, ведь желание "легких денег" и работа на оккупантов с высокой вероятностью приведет к уголовной ответственности и длительному тюремному заключению.

"Сообщить о сторонниках "русского мира" или о любых предложениях от представителей страны-агрессора по сотрудничеству можно через чат-бот "Военные преступления РФ в Запорожской области" по ссылке.

Напомним, ранее в Украине предложили усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных. Таких преступлений уже зарегистрированы сотни. И в условиях войны, по мнению украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, подобная деятельность является покушением не только на имущество отдельных военнослужащих, но и на государство в целом.