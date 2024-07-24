Преследовал несогласных с кремлевским режимом: СБУ сообщила о подозрении предателю-чиновнику из Крыма

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю "министра" созданного Россией "министерства внутренних дел" в оккупированном Крыму Олегу Кириллину. До захвата полуострова он занимал высокую должность в ГУ МВД Украины в АР Крым, когда же началась оккупация – присягнул врагу.

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За предательство Украины россияне наградили его должностью "замминистра внутренних дел". Подробности раскрыли в прокуратуре Автономной Республики Крым и Главном управлении СБУ в АРК.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, руководившего силовым подавлением сопротивления на аннексированном полуострове. По данным следствия, до марта 2014 года он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым. Однако после захвата полуострова перешел на сторону врага и способствовал аннексии полуострова. За это оккупационные власти наградили его креслом так называемого "заместителя министра внутренних дел – начальника следственного управления", – рассказали в СБУ.

В Центре журналистских расследований назвали имя предателя: это Олег Кириллин, занимающий должность в оккупационном "МВД" с 31 марта 2014 года. С марта 2021 Украина ввела против него санкции.

По данным следствия, после назначения Кирилин взялся за подавление протестных настроений на полуострове и преследование крымчан.

"На этой должности предатель выполнял преступные приказы Москвы и руководил незаконными преследованиями крымчан, которые не согласны с кремлевским режимом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении СБУ.

В прокуратуре АРК добавили, что Кирилин способствовал созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, а также оказывал помощь представителям государства-агрессоры в проведении подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время предатель находится на неподконтрольной Украине территории. Поэтому правоохранительные органы Украины принимают меры по привлечению его к ответственности за совершенные против нашего государства преступления.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля в Донецке. Николай Черкашин возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР", он сменил на этом посту Романа Беседина, предателя, руководившего оккупационным информационным ресурсом до июля 2023 года и получившего заочное подозрение от следователей СБУ.