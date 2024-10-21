Повреждены 32 дома и детсад: в Сумах показали последствия утренней атаки дронов. Фото

В Сумах зафиксировано семь прилетов в результате массированной атаки "Шахедами", которую российские оккупационные войска совершили утром в понедельник, 21 октября. Повреждены три десятка домов, автомобили, гаражи, а также здание детского сада.

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О последствиях обстрела рассказали в Сумском городском совете. По предварительной информации, оккупанты запустили по городу более десяти ударных БПЛА.

Два прилета зафиксировано в промышленных секторах, четыре – в жилых, еще один – в гаражном кооперативе.

"Обнаружены повреждения окон и кровель в 32 домах, ДУЗ, а также двух автомобилей, восьми гаражей, производственного и складского помещений", – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель работ по ликвидации последствий Станислав Поляков, есть повреждения трех десятков домов и детского сада в микрорайонах Лука и Пришиб. В переулке Пришибский поврежден газопровод, из-за чего без газа остались четыре дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 21 октября страна-агрессор применила против Украины 116 дронов и три ракеты, среди которых баллистическая. Защитники неба сбили 59 вражеских БПЛА и еще около полусотни подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

– Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.

– Утром 21 октября россияне второй раз за сутки нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден дворец культуры, пострадали пять человек.

– Также враг ударил по Запорожью и попал в жилой квартал. Пострадали 16 человек, есть жертва.